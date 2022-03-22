Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Bursa Mustafakemalpaşa'da saat 17.10'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 17.10'da ve yerin 7.00 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2; derinliğini de 7.4 km olarak duyurdu.

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Kent genelinde hissedilen deprem, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde de etkisini gösterdi.



OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'ın açıklamasında, "Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri de yer aldı.

BURSA VALİSİ: EKİPLERİMİZ ARAŞTIRIYOR

Bursa Valisi Yakup Canbolat da ekiplerin gerekli çalışmalara hemen başladığını söyledi.

Jandarma ve emniyet birimlerinin kırsal alanlarla da iletişim halinde olduğunu anlatan Canbolat, "İlçede ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ekiplerimiz araştırmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

