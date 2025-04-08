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İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki 5 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi.

POLİS VE İTFAİYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yangında can kaybı ya da yaralanan kimse olmadı ancak dairede maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılmaya devam ediliyor.