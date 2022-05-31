Bursa'da 5'inci kattan düşen çocuk hayati tehlikeyi atlattı

Tırmandığı pencerede dengesini kaybedip hastanelik olan Ömer Nana, sağlığına kavuşuyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Baykoca Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli ailenin çocukları Ömer Nana (3), 5. kattaki evlerinin penceresine tırmanarak bahçeye düşmüştü.

Ağır yaralanan Ömer, ailesi tarafından hemen İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Hayata tutundu

Burada ilk müdahalesi yapılan Ömer, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İHA'nın haberine göre; tedavisi süren Ömer'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Ömer'den gelen güzel haber acılı ailenin yüzünü güldürdü.

Bursa’da Suriyeli çocuk 5’inci kattan düştü