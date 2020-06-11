Bursa'da 6 bin ton kirazı dolu vurdu

Bursa'nın dağ ilçesi Keles'te etkili olan dolunun, mahsule verdiği zarar gün yüzüne çıktı.

Bursa'nın kiraz ve çileği ile ün salan Keles ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı mahsullere zarar verdi.

Ceviz büyüklüğünde yağan dolunun zararı gün yüzene çıktı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Keles Kaymakamı Kübra Teymur, AK Parti Keles İlçe Başkanı Özcan Yeni, İlçe Tarım Müdürü Davut Çelik ve İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Din, muhtar ve vatandaşlardan bilgi aldı.

Bölgede şu an toplama aşamasına gelen kirazların yüzde yüzünün zarar gördüğünü belirten köylüler bu konuda devletten yardım istedi.

AK Parti Bursa milletvekilleriyle görüşen Başkan Keskin, durumun takipçisi olacaklarını ve gereken ne ise yapılacağını söyledi.

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ÇİFTÇİLERİN ZARARININ KARŞILANMASI İÇİN RAPOR OLUŞTURULACAK

Sigorta yaptıran çiftçilerin zararları sigorta tarafından karşılanırken, diğer vatandaşların ise zarar gören meyveleri ilçe tarım müdürlüğü ve ziraat odası tarafından tespiti yapılarak rapor haline getirilecek.

Vatandaş bu mahsulün bu ana kadar gelmesinde yapılan masrafın karşılanması talebinde bulundu. Tarım kredisi çeken vatandaşların kredilerinin bir süre daha ertelenmesini istedi.

İlçe genelinde toplamda 15 bin tona yakın kiraz üretildiğini ve yaşanan afet bölgesinde bunun 6 bin tona yakınının zarar gördüğünü belirtti.

Zarar gören meyvelerin satılamayacağı ve dalında çürüyeceği kesin fakat seneye tekrardan ağaçların meyve vermesi için şu anki kirazların genede ağaçlardan toplanması gerektiği ifade edildi.

Sıyırma yöntemi kullanarak mutlaka mahsulü ne yerde nede ağaçta bırakılmaması gerektiği ziraat yetkilileri tarafından açıklandı.