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    Bursa'da 600 personelle uyuşturucu operasyonu

    600 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, çok sayıda zanlı gözaltına alındı. Zehir tacirlerinin güvenlik kamerası önlemi ise gözlerden kaçmadı.
    • AA
    • 02.02.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 10:03
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    Bursa'da 600 personelle uyuşturucu operasyonu

    Bursa'da, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 600 polis tarafından, şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyonda kapılar koçbaşı ile kırılarak içeri girildi ve arama yapıldı.

    ÇOK SAYIDA GÖZATI VAR

    Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

    Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda uyuşturucu ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

    KAMERALI ÖNLEM

    Bazı adreslerde, dışarıyı gözetlemek için kurulu olan güvenlik kameraları dikkati çekti.

    Bursa'da 600 personelle uyuşturucu operasyonu VİDEO

    Bursa da 600 personelle uyuşturucu operasyonu #1

    Bursa da 600 personelle uyuşturucu operasyonu #2

    Bursa da 600 personelle uyuşturucu operasyonu #3

    Bursa da 600 personelle uyuşturucu operasyonu #4

    Bursa da 600 personelle uyuşturucu operasyonu #5

    Bursa da 600 personelle uyuşturucu operasyonu #6

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