Bursa'da 900 yıldır bozulmayan gelenek: Ramazan'ın ilk günü herkes aynı yemeği yiyor 900 yıldır devam eden çullama geleneği bu Ramazan'da da unutulmazken, ilk iftarda tüm evlerden çullama ve yeşil mercimek kokuları yükseldi.

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İHA

Bursa'da asırlardır devam eden gelenek bu sene de bozulmadı.

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesile birlikte iftar sofraları için kollar sıvandı.

Kestel ilçesinde de her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan'ın ilk gününe özel çullama yapılıyor.

Bursa'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta İnegöl ve Kestel ilçelerinin tam ortasında yer alan Kozluören köyünün geçmişi Selçuklu Devletinin son dönemlerine kadar dayanıyor.

900 yıldır değişmeyen gelenek

O dönemde yaşamış ve köyün kurucusu olarak bilinen Abdal Mehmed ismindeki gönül erbabının savaş zamanı ve Ramazan ayının ilk günü eşi Gül Hatun'a yaptırıp tüm köye dağıttığı Çullama ve Yeşil Mercimek geleneği 900 yıldır hiç bozulmadan günümüze kadar ulaşıyor.

20 haneli köyün her mutfağında sabah erken saatten itibaren bu iki yemek hazırlanıyor.

Tüm evlerden aynı koku yükseliyor

İftar vakti yaklaştığında ise tüm ocaklardan pişen geleneksel iki yemeğin kokusu geliyor.

Önce elde açılan yufkalar bir tepsiye baklava gibi dizilip üzerine tercihe göre pişirilen beyaz yada kırmızı etler dökülüyor. Daha sonra tereyağı eritilerek hazırlanan soslar dökülerek çullama denilen yemek iftar sofralarına servis ediliyor.

Ramazan'ın birinci gününde her evde pişirilen çullama ve yeşil mercimek iftarda afiyetle yeniyor.

"İnşallah bizden sonra da yaparlar"

Kozluören Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ruhsel Demirtaş, "Çullama ve Yeşil mercimek Ramazanlarda olmazsa olmazımız. İlk günü mutlaka yaparız. Büyüklerimizden öyle gördük. Babaannelerimiz ninelerimiz hep yapardı. Biz yapıyoruz bizden sonra da inşallah yaparlar." diye konuştu.

" Herkesin evinde ilk günü yeşil mercimek ve çullama pişer"

Köy halkından Berrin Selçuk ise, "Ramazan'da ilk gün herkesin evinde bu yemek pişer. Un su ve tuzla karıp hamuru açar ve saçta pişiririz. Daha sonra onları sarıp küçük küçük keserek üzerine pişirdiğimiz tavuğu dökeriz. İftarda da çokta güzel yeriz Ramazan'ımızda çok güzel geçer bu sayede. Herkesin evinde ilk günü yeşil mercimek ve çullama pişer." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)