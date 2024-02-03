Bursa'da açılışa özel kampanya düzenleyen mağazada izdiham yaşandı

Son dönemlerde sosyal medyada mağaza açılışı ya da indirim günlerinde çekilen videolar gündem oluyor.
Telefon, halı, tencere indirimleri vatandaşları adeta hırslandırıyor.
Öyle ki indirim haberini günler öncesinden öğrenenler, sabahın erken saatlerde kuyruğa dahi giriyor.
Yine izdiham
Bedava ve ucuzluk yine izdihama sebep oldu...
Sık sık gündem olan görüntülere bir yenisi daha eklendi.
Bu kez görüntüler Bursa'dan.
Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi.
Sabah saatlerinden itibaren kuyruk oluştu
Ucuz eşya almak isteyenler, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı.
İzdiham yaşandı
Saatlerce sıranın gelmesini bekleyerek uzun kuyruk oluşturanlar mağazaya girmek isteyince izdiham yaşandı.
Görevliler önlem aldı
Mağaza görevlileri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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