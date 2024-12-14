Bursa'da adliye saldırısında yaralanan askerlerden biri şehit oldu

İHA

Bursa Adliyesi'nde önceki gün görülen öldürmeye teşebbüs davasında duruşmaya tekerlekli sandalye ile gelen müşteki Tolga Ergün'ün emekli güvenlik görevlisi babası Kemal Ergün, davanın sanıkları Mert Akça ile babası Köksal Akça'yı silahla vurarak öldürmüştü.

Saldırı anında Cezaevi Bölük Komutanlığı'nda görevli Nurettin Yaşar ile silah arkadaşı Uğur Bulut da başlarına isabet eden mermi ile ağır yaralanmıştı.

ŞEHİT OLDU

Hastanede tedavi altında olan Nurettin Yaşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu.

Yaşar'ın naaşı Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılacak olan cenaze merasimi sonrası Yenişehir Havaalanı'ndan uğurlama töreni ile memleketi Adana'ya gönderilecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehadet haberini paylaşarak, "Çok üzgünüz. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.