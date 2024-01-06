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Bursa'da akaryakıt istasyonunda sucukları yıkamışlardı: Yakalandılar

Bursa'da akaryakıt istasyonunda sucukları yıkamışlardı: Yakalandılar Bursa'da dün bir benzin istasyonunda kamyonetin içindeki etiketsiz sucuklar tazyikli su ile yıkanırken görüntülenmişti. Konuyla ilgili harekete geçen ekipler, olayla ilgili 2 şahsı yakaladı. Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekipleri şahıslara ceza keserken sucuklar da imha edildi.