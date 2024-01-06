Dün Bursa'dan sosyal medyaya yansıyan bir görüntü adeta mide bulandırmıştı.
Görüntülerde Gemlik ilçesindeki bir benzin istasyonunda 2 kişi panelvan minibüsün içerisindeki sucukları tazyikli su tabancasıyla yıkadı.
O anları fark eden bir vatandaş da yapılan işlemi kayda aldı.
Mide bulandıran görüntüler sonrası harekete geçildi
Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca Bursa İl Tarım Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri harekete geçti.
Görüntülerdeki benzin istasyonunun güvenlik kamera kayıtlarından sucukların yıkandığı panelvan minibüsün plakasını belirleyen jandarma ekipleri, aracı Gemlik ilçesinde buldu.
Yakalandılar: Ceza kesildi
Minibüs jandarma karakoluna götürüldü.
Sucukların neden ıslatıldığı tespit edilemezken, inceleme sonrası Bursa Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerinin sucukları imha edildi.
İfade vermesi için Jandarma karakoluna getirilen şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 186. maddesi uyarınca işlem yapılacağı kaydedildi.
Sucuklar imha edildi
Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin de sucukların etiketsiz olması sebebiyle de idari para cezası uygulayacağı belirtildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış