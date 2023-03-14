Bursa'da alkollü sürücü! Alkolmetreyi yutmaya çalıştı... Uygulama noktasında ayakta durmakta güçlük çeken araç sürücüsü, trafik polislerinin uzattığı alkometreyi üflemek yerine yutmaya çalıştı.

Ülke geneline güvenlik kapsamında her türlü önlem alınmaya devam ediyor.

Bu kapsamda trafik ekipleri yollarda denetimi elden bırakmıyor.

Özellikle trafikte alkollü sürücüler polis ekiplerine zor anlar yaşatıyor.

Hem kendi canlarını hem vatandaşın canını tehlikeye atan sürücüler, tüm kurallara rağmen trafikte zor anlara sebep oluyor.

Alkolmetreyi yutmaya çalıştı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uygulama noktasındaki trafik polisleri, alkollü sürücülere geçit vermedi.

Alkollü olduğu halde direksiyon başına geçen bir sürücüyü uygulama noktasında durduran trafik polisleri, alkolmetre uzatıp üflemesini istedi.

Araçtan inen sürücü, kendisine uzatılan cihaza üflemek yerine yutmayı denedi.

Alkollü çıktı

Polis ekiplerinin dakikalarca uğraşı sonucu cihaza üflemeyi başaran otomobil sürücüsü, 1.88 promil alkollü çıktı.

"Nasip, aç karnına içince böyle oluyor"

Yürümekte ve konuşmakta zorluk çeken şahsın daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenilirken, sürücü tüm bu olanlara rağmen, “Nasip, aç karnına içince böyle oluyor” diye konuştu.

O anlar kaydedildi

Yaşanan o anlar ise kameraya saniye saniye yansırken, araç sürücüsüne 5 bin 96 lira ceza kesildi.