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Bursa'da araç çekimi sırasında tehlikeli yolculuk

Bursa'da araç çekimi sırasında tehlikeli yolculuk Otomobil çekimi yapmak için başka bir aracın bagajında yolculuk eden genç, tehlikeli yolculuğuyla görenleri korkuturken, o anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.