İHA
Bursa'da gençlerin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.
Sosyal medyada daha fazla beğeni alma ve en güzel görüntüyü yakalama çabasıyla gençler sınırları zorluyor.
Bursa'nın İzmir Yolu Caddesi'nde gençler otomobil çekimi yapmak için başka bir otomobilin bagajına oturdu.
Canını hiçe saydı
Bir süre tehlikeli şekilde giden gençler zaman zaman korkuturken, hem kendi hem trafik bulunan diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.
Çekim bittikten sonra ara sokaklara giren gençler gözden kayboldu.
O anlar kamerada
Gençlerin tehlikeyeli yolculuğu ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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