İHA
Bursa'nın Gemlik ilçesinde aracını çalıştıracağı sırada motordan sesler geldiğini fark eden sürücü, durumu 112'ye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
MOTORDAN HOROZ ÇIKTI
Motor kısmını açan ekipler, gördükleri karşısında şaşırdı.
Ekipler motorda kedi görmeyi beklerken horozla karşılaştı.
MOTORA SIKIŞAN HOROZ KURTARILDI
Aracın motor bölümüne sıkışan horoz, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kurtarılma anı amatör kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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