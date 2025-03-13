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Bursa'da araç motoruna bu kez kedi değil, horoz girdi

Bursa'da araç motoruna bu kez kedi değil, horoz girdi Gemlik ilçesinde aracının motor kısmına bu kez kedi değil, horoz girdi. Motorda sıkışan horoz, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.