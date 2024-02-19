İHA
Bursa'da arızalanan motosiklet canını hiçe sayarak yolculuğa devam etti.
Osmangazi ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün motosikleti arızalandı.
Egzozdan çıkan kıvılcımları umursamadı
Arıza nedeniye egzozundan kıvılcımlar çıkan araç sürücüsü hem kendi hem diğer sürücülerin canını hiçe sayarak yola devam etti.
Arıza yapan motosikletin o görüntüleri vatandaşların kameralarına yansıdı.
Trafikte makas atan sürücüler tehlike saçtı
Ayrıca kaydedilen görüntülerde trafikte yaşanan tehlikeli anlar gözden kaçmadı.
Diğer sürücüler trafiğin yoğun olmasına rağmen makas atarak ilerlemeleri trafikte tehlike saçtı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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