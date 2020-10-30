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- Bursa'da at koşturur gibi motor süren bir kişi kameralara böyle yakalandı
Bursa'da at koşturur gibi motor süren bir kişi kameralara böyle yakalandı
Bursa’da "at koşturur" gibi motor süren bir kişi trafikteki bir başka kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler binlerce kişi tarafından beğenildi.
- İHA
- 30.10.2020 - 13:43
- Güncelleme : 30.10.2020 - 13:45
Bursa'da Osmangazi ilçesi Mudanya yolu üzerinde yaşanan olayda Mudanya istikametine motosikleti ile seyir halinde giderken ilginç hareketler yapan bir kişi trafikte seyreden başka kişilerin dikkatini çekti.
TRAFİKTE MOTORA 'HAYALİ KIRBAÇ'
Motosikletini at koşturur gibi süren sürücü ara sıra "elinde kamçı varmış" gibi hareket yapıp motosikleti daha hızlı gitmesi için kamçıladı.
Şaşkınlığa sebep olan bu görüntüler trafikteki bir başka kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde tek eliyle motoru hayali olarak kırbaçlayan motosikletli, kısa süre sonra gözlerden kayboldu.
Bursa'da motosikletini kamçılayan adam- İZLE