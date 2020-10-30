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Bursa'da at koşturur gibi motor süren bir kişi kameralara böyle yakalandı

Bursa'da at koşturur gibi motor süren bir kişi kameralara böyle yakalandı

Bursa’da "at koşturur" gibi motor süren bir kişi trafikteki bir başka kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler binlerce kişi tarafından beğenildi.