Bursa'da Atatürk'ün çelikten yapılan heykeli açıldı

Haber Merkezi
CHP'li belediyelerin heykel hizmetleri hız kesmiyor.
Belediye kaynaklarını heykele yatıran CHP'liler, 10 Kasım'ı da boş geçmedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında çeşitli etkinliklerle yurt genelinde anılırken CHP'li belediyeler, heykellerle sömürü peşinde.
Son heykel, AK Parti'den geçtiğimiz yerel seçimlerde CHP'ye geçen Bursa'dan geldi.
ÇELİKTEN HEYKEL AÇILDI
Göreve geldikten sonra heykel açılışlarına hız veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, son açılışı da 10 Kasım'a sakladı.
Bozbey, şehirdeki etkinlikler kapsamında Atatürk'ün çelikten yaptırılan heykeli açtı.
Gerçekleştirilen açılış töreninde Bozbey, katılımcılara hitap etti.
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