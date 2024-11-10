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Bursa'da Atatürk'ün çelikten yapılan heykeli açıldı

Bursa'da Atatürk'ün çelikten yapılan heykeli açıldı Bursa'daki 10 Kasım etkinlikleri kapsamında CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çelikten yapılan bir Atatürk heykelinin açılışını yaptı.