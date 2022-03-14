Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından sigarayı bırakıp, atletizme merak salan bir esnaf, sporla sağlığına kavuştu. Ulaşıma ücret ödemeyen Enver Koç, evinden işine koşarak gidip geliyor.

Bursa'da Kapalıçarşıda esnaflık yapan Enver Koç, (62) 40 yaşında sağlık sorunları yaşayınca sigarayı bırakıp spor yapmaya başladı.

Atletizme merak salan Koç, ulusal ve uluslararası maratonlara katılmanın yanısıra her gün işinden evine koşarak, gidip gelmeye karar verdi.

EVİNİN 20 KİLOMETRE UZAĞINDAKİ İŞİNE KOŞARAK GİDİYOR

Spor yapmaya başladıktan sonra tüm sağlık sorunlarından kurtulan Enver Koç, şimdi 20 kilometre olan evinden işine her gün koşarak gidip geliyor. Bu sayede hem sağlıklı kalıyor hem de hiçbir ulaşım ücreti ödemeyerek tasarruf ediyor.

Bursa'da Atletizmci esnaf, işine koşarak gidiyor VİDEO



"ULAŞIMA HİÇ ÜCRET ÖDEMİYORUM"

Yaptığı spor sayesinde genç görünüme kavuşan Koç'un, hiçbir sağlık sorunu bulunmuyor. Görenler ise 62 yaşında olduğuna inanmıyor. Herkesi spor yapmaya davet eden Enver Koç, "Ben 40 yaşına kadar sigara içiyordum. Sağlık sorunları yaşayınca sigarayı bırakıp, koşulara başladım. Spora başladıktan 3 yıl sonra evimden işime her gün koşarak gidip gelmeye başladım. 17 yıldır işten evime koşarak gidip geliyorum. Şimdi hiçbir sağlık sorunum yok, hiçbir şeyi perhiz etmiyorum. Yaptığım spor sayesinde genç bir görünüme kavuştum. Kimse 62 yaşında olduğuma inanmıyor. Ben çarşıda esnafım, evimle dükkanım arası 20 kilometre. Her gün evden işe koşarak gidip gelerek sağlıklı kalıyorum. Ayrıca ulaşıma hiç ücret ödemiyorum. Spor yapın sağlıklı kalın." dedi.