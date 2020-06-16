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    Bursa'da babasıyla kavga eden oğul polis otosunu taşladı

    Bursa'da babasıyla kavga eden genç, olaya müdahaleye gelen polis araçlarına çatıdan taş yağdırdı.
    • İHA
    • 16.06.2020 - 18:11
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    Bursa'da babasıyla kavga eden oğul polis otosunu taşladı

    Bursa'da akşam saatlerinde Yavuzselim Mahallesi'nde meydan gelen olayda edinilen bilgiye göre Ferit A. babasıyla tartıştı.

    Tartıştıktan sonra Ferit A. Eğri sokakta bulunan iki katlı evin kapısını kitleyerek çatıya çıktı. Çatıya çıkan genci gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine ekipler araçtan indikleri sırada taş yağmuruna tutuldu.

    ÖFKELİ GENÇ, POLİS EKİPLERİNİ TAŞ YAĞMURUNA TUTTU

    Öfkeli genç müdahaleye gelen polis araçlarına çıktığı çatıdan taş atmaya başladı. Taş atan gence müdahale için araçtan inen polisler takviye yardım istedi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi intikal etti.

    Takviye ekip gelmesi üzerine Ferit A. başka bir evin çatısına atlayarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan genci yakalamak için çalışma başlatırken, polis otosunda maddi hasar meydana geldi.

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