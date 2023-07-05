Bursa'da başıboş köpekler 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Belçika'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine gelerek ailasiyle birlikte tatil yapan 7 yaşındaki küçük Umut'a sokak köpekleri saldırdı.

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Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi sokak köpekleri.

Sokakta köpek olmaz ancak bu konuda belediyeler üzerlerine düşen görevleri yerine getirmiyor.

Sokak köpekleri derhal toplanıp sağlıklı koşullarda yaşayabilecekleri hayvan barınaklarına yerleştirilmeli.

Bir türlü çözülemiyor

Öyle ki çözülemeyen bu sorun çok sayıda can aldı, onlarca ailenin ocağına ateş düşürdü.

Hayvanların toplatılmasına karşı çıkanlar her geçen gün söylemlerini artırırken, sokak köpeği konusunun ciddiyetinin farkında olan kişi sayısı ise bir elin parmağını geçmiyor.

Öyle ki ölümler, yaralanmalar veya başıboş köpekler yüzünden meydana gelen kazalar sorunun çözümü için yeterli sebepler olarak görülmüyor.

Belediyelerin başıboş köpeklere karşı herhangi bir girişimde bulunmaması bugün bir cana daha mal oluyordu.

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Son kurban Umut oluyordu

7 yaşındaki Umut Kurtulmuş, ailesiyle birlikte Belçika'dan Türkiye'ye tatile geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesiyle tatil yapan küçük Umut'a dışarı çıktığı sırada sokak köpekleri saldırdı.

Başıboş köpeklerin yüzünden yaraladığı Umut, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Yaşananların ardından sağlık ekiplerinin çocuğa gerekli müdahaleyi yaptığı öğrenildi.