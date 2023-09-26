Bursa'da başını spor aletine sıkıştıran genci itfaiye kurtardı Osmangazi'de dinlenmek için parktaki spor aletine oturan 19 yaşındaki genç, başını sıkıştırdı. Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri genci kurtarırken o anlar kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Gazi Osman Paşa Caddesi'nde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla parka gelen M.İ. (19), dinlenmek için spor aletine oturdu. Başını alete sıkıştırdı Genç adam bu sırada, oturduğu spor aletine başını sıkıştırdı. Arkadaşları, M.İ.'nin başını sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kurtardı İhbarla adrese giden Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, spor aletini demir makasıyla kesip, M.İ.'nin başını kurtardı. O anlar, M.İ.'nin arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)