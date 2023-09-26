DHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.
Gazi Osman Paşa Caddesi'nde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla parka gelen M.İ. (19), dinlenmek için spor aletine oturdu.
Başını alete sıkıştırdı
Genç adam bu sırada, oturduğu spor aletine başını sıkıştırdı.
Arkadaşları, M.İ.'nin başını sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri kurtardı
İhbarla adrese giden Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, spor aletini demir makasıyla kesip, M.İ.'nin başını kurtardı.
O anlar, M.İ.'nin arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)