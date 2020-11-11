Bursa'da bekçiye Kelime-i Tevhid soruşturması

Bursa Valiliği, sosyal medya hesabından "Kelime-i Tevhid" görseli paylaşan bekçi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kelime-i Tevhid görseli paylaşımı yapan bekçi, sosyal medyada günün en çok konuşulanlarından biri oldu.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapan İsmail Belindir hakkında, 26 Temmuz'da Twitter hesabından Kelime-i Tevhid'i paylaşması sonrası meydana gelen tepkiler sonrası suç duyurusunda bulunuldu.

Konu ile ilgili ise Bursa Valiliği'nden açıklama geldi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Valilikten yapılan açıklamada, paylaşımın bekçinin sosyal medya hesabından 26 Temmuz tarihinde yapıldığı belirtilerek, “Hilafet etiketiyle Kelime-i Tevhid görselli paylaşımında bulunan ve ilimizde Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapan İsmail Belindir hakkında soruşturma açılmış olup, söz konusu soruşturma halen devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.