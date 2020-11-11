Bursa'da bekçiye paylaşımı nedeniyle soruşturma

Bursa Valiliği, mahalle bekçisi İsmail Belindir hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında kullandığı etiket nedeniyle soruşturma açıldığını bildirdi.

Bursa'da Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapan İsmail Belindir, 26 Temmuz'da sosyal medya hesabından #Hilafet etiketiyle "Kelime-i Tevhid" görseli paylaştı.

Bu paylaşım nedeniyle İsmail Belindir hakkında soruşturma başlatıldı.

"Kelime-i Tevhid" paylaşması nedeniyle soruşturma açılmasına büyük tepki gelince, Valilik ikinci bir açıklama yayınladı.

"ETİKET DEVLET MEMURU SORUMLULUĞUYLA BAĞDAŞMAMAKTADIR"

Bursa Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan ikinci yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Çarşı ve mahalle bekçisine açılan soruşturma ile ilgili, sosyal medyada yapılan değerlendirmeler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. İlimizde çarşı ve mahalle bekçisi olan ve kamu güvenliğinden sorumlu bir personelin yapmış olduğu bir paylaşımın, görevin niteliğine uygun düşmemesi sebebiyle soruşturma açılmıştır. Söz konusu soruşturma, dini değerlerimizi ihtiva eden bir görsel sebebiyle değil, kullanılan etiketin, devlet memuru ödev ve sorumluluğuyla bağdaşmaması nedeniyle açılmıştır.”