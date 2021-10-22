Bursa'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı vatandaş kurtarıldı

Bursa'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı vatandaş kurtarıldı

İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan 86 yaşındaki vatandaş, evinde yangın çıkması sonucu alevlerin içinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaşlı adamı kurtararak, hastaneye götürdü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangın panik anların yaşanmasına neden oldu.

Fındıklı mahallesindeki 3 katlı evinde yanlız yaşayan Mustafa Yavuz (86) su doldurduğu ısıtıcıyı fişe takıp çalıştırdı.

Kısa süre sonra ısıtıcı bir anda patladı. Patlayan ısıtıcıdan sıçrayan kıvılcımlar halıyı tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyüdü. Yaşlı adam alevler arasında mahsur kaldı.

Evden çıkan dumanları gören mahalle sakinleri, İtfaiyeye haber verip, yaşlı adamın imdadına yetiştiler.

YAŞLI ADAM ALEVLERİN ARASINDAN KURTARILDI

Vatandaşlar, yaşlı adamı alevlerin arasında çıkararak kurtardılar. Vücüdunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Yavuz, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu 3 katlı evin teras katında hasar oluştu.

Yaralı adam yanık ünitesinde tedavi altına alındı.Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.