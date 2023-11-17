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Bursa'da bir kurye teslimat için gittiği sitenin havuzuna düştü

Bursa'da bir kurye teslimat için gittiği sitenin havuzuna düştü Nilüfer ilçesinde bulunan lüks bir siteye teslimat yapmak için gelen kurye, yol üzerindeki havuzu görmeyerek içine düştü. Panik halinde havuzdan çıkan adamın, paketlerin ıslanmasına üzüldüğü görüntüler kameraya yansıdı.