DHA
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kurye çalışanı, kendisine verilen siparişi teslim etmek için lüks siteye girdi.
Kafası dalgın kurye, binaya gitmek için yolu kullanmayarak, kestirme gitmeyi tercih etti.
Ancak yol üzerindeki havuzu görmeyen kurye, bir anda suya düştü.
Paketin ıslandığını görünce üzüldü
Kurye panik halinde havuzdan çıktı.
Üstü başı sırılsıklam olan adam, taşıdığı paketi suların içinde görünce üzüntüsünü gizleyemedi.
O anlar kamerada
Kuryenin havuza düştüğü anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde kuryenin dalgın bir halde yürüdüğü, havuza düştüğü ve havuzdan çıkmak için çırpındığı görülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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