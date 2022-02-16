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    Bursa'da bir öğrenci, okula giden en tehlikeli yolu tercih etti

    Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde okula gitmek üzere yola çıkan öğrenci, ışıklarda bekleyen tırın dorsesinde yolculuk yaptı.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 09:45
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    Bursa'da bir öğrenci, okula giden en tehlikeli yolu tercih etti

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ölüme yolculuk kayda alındı.

    Sabah saatlerinde evinden çıkan bir öğrenci, okula ulaşmak için akıllara durgunluk veren bir yol çizdi.

    DORSEYE ÇIKTI

    Işıklarda beklemekte olan tırın plaka kısmına çıkan öğrenci, dorseye tutunarak yolculuk yaptı.

    Bölgede seyreden araçlardaki vatandaşların ise görüntü karşısında yürekleri ağzına geldi.

    YOLCULUK, KAZA OLMADAN SONLANDI

    Bir süre bu şekilde ilerleyen çocuk, ardından dorseden inerek gözlerden kayboldu.

    Bursa da bir öğrenci, okula giden en tehlikeli yolu tercih etti #1

    Bursa da bir öğrenci, okula giden en tehlikeli yolu tercih etti #2

    Bursa da bir öğrenci, okula giden en tehlikeli yolu tercih etti #3


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