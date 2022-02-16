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- Bursa'da bir öğrenci, okula giden en tehlikeli yolu tercih etti
Bursa'da bir öğrenci, okula giden en tehlikeli yolu tercih etti
Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde okula gitmek üzere yola çıkan öğrenci, ışıklarda bekleyen tırın dorsesinde yolculuk yaptı.
- İHA
- 16.02.2022 - 09:38
- Güncelleme : 16.02.2022 - 09:45
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ölüme yolculuk kayda alındı.
Sabah saatlerinde evinden çıkan bir öğrenci, okula ulaşmak için akıllara durgunluk veren bir yol çizdi.
DORSEYE ÇIKTI
Işıklarda beklemekte olan tırın plaka kısmına çıkan öğrenci, dorseye tutunarak yolculuk yaptı.
Bölgede seyreden araçlardaki vatandaşların ise görüntü karşısında yürekleri ağzına geldi.
YOLCULUK, KAZA OLMADAN SONLANDI
Bir süre bu şekilde ilerleyen çocuk, ardından dorseden inerek gözlerden kayboldu.