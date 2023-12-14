Bursa'da boşanmaya gelin arabasına çevirdiği aracıyla giden kadın olayı anlattı 10 yıllık evli olduğu eşiyle boşanma kararı alan ve adliyeye aracını "boşanıyoruz" ifadeleriyle süsleten Gülşah A., yaşadığı olayı anlatırken görümcelerine tepki gösterdi.

İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

10 yıllık eşi ile ortak bir boşanma kararı alan 29 yaşındaki Gülşah A., boşanmaya giderken aracını süsletti.

Gülşah A., aracına ‘Boşanıyoruz’, '10. sezon büyük final', 'mutlu son :)' yazarak şehirde tur attı.

Bazıları araca hayretler içerisinde baksa da, bazıları Gülşah A.'nın aracının arkasına geçerek konvoy oluşturdu.

"Olayı biraz eğlenceli hale getirmek istedim"

Başından geçenleri anlatan Gülşah A., şu cümleleri kullandı;

Videonun viral olduğu gün eşimle ortak bir şekilde boşanma kararı aldık. Ben de bu karar sonrası çiçekçiye giderek aracımı süsletmek istedim. Durumu çiçekçiye anlattığımda bana ‘Çok araç süsledim böyle’ diye cevap verdi. Ben de buna karşılık olarak ‘Benimki farklı olacak’ dedim. Öyle de oldu. Aracımı süslettikten sonra birkaç tur atmak istedim. Yoldayken görenler korna çaldı. Bazıları ise arkama geçerek konvoy oluşturdu. Normalde büyütülecek bir şey yok. Ben olayı biraz eğlenceli hale getirmek istedim. Adliyeye korna ve konvoylar eşliğinde girdim.

"Boşanamadık"

Adliyeye kornalar eşliğinde giren Gülşah A., “Adliyeye girdim, amacım eşimin aracı görmesiydi. Adliyeye gelmedi, biz de boşanamadık. Aracı da göremedi. Sonrasında aracımın videoları sosyal medyaya düşmüş. Eşim de oradan gördü. Aslında kötü bir amacım yoktu, sadece eğlenmek istedim.” diye konuştu.

"Görümcelerim kötü yorumların altına daha kötülerini yaptı"

Boşanma kararı alana kadar görümceleri ile bir problemi olmadığını belirten A., şöyle devam etti;

Bugüne kadar yaşadığımız olayları bildikleri için ailemden de bir tepki görmedim. Eşimin ailesinden de büyük bir tepki almadım. Sadece görümcelerim, bana yapılan kötü yorumların altına daha kötü yorumlar yapmışlar. Aslında bugüne kadar kendileriyle hiçbir sorunum olmamıştı. Kendilerini herkese çok güldürdüler.

"Ayıp ettiler"

Aslında eşim de durumun farkında. Amacımın onu rezil etmek olmadığını çok iyi biliyor. Sadece onun için aracı süsledim ben. O da ben de duruşumuzu bozmadık. Bir tek görümcelerim bozdu. Beni gelin olarak aldıklarında "Barbie bebeğimizi aldık" diyorlardı. Şimdi ne oldu? 2 çocuk dünyaya getirdim. Onlar yaptıkları yorumlarla ayıp ettiler.

Diğer yandan mahkeme ilk duruşmada karar vermezken, boşanma davası ise ileri bir tarihe ertelendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)