Bursa'da bozulan arabasını ayaklarıyla itti

Bir vatandaşın, arkadaşının yardımıyla bozulan aracını çekme yöntemi görenleri şaşırttı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde yolda kalan bir sürücü, bozulan aracı için başka bir arkadaşından yardım istedi.

KAPUTA OTURUP İTELEDİ

Olay yerine gelen arkadaşının hareket halindeki aracının kaputuna oturan sürücü, ayaklarıyla bozulan aracını iteleyerek hareket ettirdi.

Yaşanan o anlar çevredeki bir vatanda tarafından kayda alınıp sosyal medyada paylaşılırken, ortaya çıkan görüntü ise izleyenleri güldürdü.

Türk işi araç kurtarma görenleri güldürdü