Bursa'da bugüne özel toplu ulaşım ücretsiz Bursa'da bu akşam 18.00 ile gece 01.00 saatleri arasında toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz olarak vatandaşlara sunulacak.

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Hain darbe girişimi Türkiye'nin kaderini etkileyen en kritik gecelerinden biri olarak tarihe geçti.

Tarih 2016'nın 16 Temmuz'unu gösterdiğinde FETÖ'cü alçakların uzun zamandır hazırladıkları ihanet planı uygulamaya alındı.

Milletin silahını millete yönelten ruhunu satmış, TSK'ya sızan asker kılıklı hainler kışladan çıkıp millet iradesine kasteti.

O tarihi gece, dillere destan bir direnişe sahne oldu.

Türkiye'nin dört bir köşesinde ise bu anlamlı gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Bugün toplu ulaşım ücretsiz

Bursa‘da bugün toplu taşıma hatları ücretsiz olacak.

Haberi Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara SMS yoluyla duyurdu.

Başkan Aktaş açıklamada bulundu

Konuya ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başkan Alinur Aktaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: