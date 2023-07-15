Bursa'da bugüne özel toplu ulaşım ücretsiz

Hain darbe girişimi Türkiye'nin kaderini etkileyen en kritik gecelerinden biri olarak tarihe geçti.
Tarih 2016'nın 16 Temmuz'unu gösterdiğinde FETÖ'cü alçakların uzun zamandır hazırladıkları ihanet planı uygulamaya alındı.
Milletin silahını millete yönelten ruhunu satmış, TSK'ya sızan asker kılıklı hainler kışladan çıkıp millet iradesine kasteti.
O tarihi gece, dillere destan bir direnişe sahne oldu.
Türkiye'nin dört bir köşesinde ise bu anlamlı gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.
Bugün toplu ulaşım ücretsiz
Bursa‘da bugün toplu taşıma hatları ücretsiz olacak.
Haberi Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara SMS yoluyla duyurdu.
Başkan Aktaş açıklamada bulundu
Konuya ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Başkan Alinur Aktaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla 18.30 - 01.00 saatleri arasında raylı sistemlerde ulaşım ücretsizdir.