Bursa'dan Çanakkale Savaşı'na katılarak şehit olan 4 bin 92 Mehmetçik anısına Bursa Büyükşehir Belediye tarafından birer tane fidan dikildi.

Bursa'da Mudanya ilçesine bağlı kırsal Balaban Mahallesi yakınında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı dolayısıyla hatıra ormanı oluşturuldu.

"ÖLÜRSEK ŞEHİT, KALIRSAK GAZİ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, "Ölürsek şehit, kalırsak gazi" diyerek nice seferlere çıkan ve zaferler elde eden ecdadın torunları olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Bursa'da Çanakkale şehitleri anısına 4 bin 92 fidan dikildi

"BU DUYGUYU BİZDEN BAŞKA HİÇBİR MİLLETTE GÖREMEZSİNİZ"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri rahmetle andıklarını belirten Aktaş şöyle konuştu:

"Bizler askerine, polisine, emniyet teşkilatına, güvenlik güçlerine her zaman sahip çıkmış bir milletiz. Saygıda ve hürmette kusur etmeyiz. Küçük yaşlardan itibaren askere gidip şehit ya da gazi olma düsturuyla yetiştirilen insanlarız. Bu duyguyu bizden başka hiçbir millette göremezsiniz. Bu yüzden birlik ve beraberliğimizi taçlandırmak ve ebedi devam ettirmek en önemli görevimizdir. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın."

Aktaş, 4 bin 92 şehit için almanak oluşturmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Fidan dikimiyle sona eren törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, il ve ilçe yöneticileri ile mahalle sakinleri katıldı.