İHA
Evlenen çiftlere arkadaşları tarafından uygulanan şakalar gündem oluyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dünyaevine girmeye hazırlanan damadın arkadaşları da harekete geçti.
Un döküp yumurta kırdılar
Çeyiz almaya gelen damadı arkadaşları önce unladı.
Ardından ise damadın kafasında yumurtalar kırıldı.
Adeta bir hamur yapma edasıyla eylemlerine devam eden grubun eğlenceli halleri de dikkatlerden kaçmadı.
Yangın tüpünü boşalttılar
Damadın sınavı bununla da sınırlı kalmadı.
Daha sonra ise yangın tüpüyle sınav devam ederken ilginç gelenek cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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