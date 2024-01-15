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Bursa'da çeyiz almaya giden damadın sınavı: Kafasına un döküp yumurta kırdılar...

Bursa'da çeyiz almaya giden damadın sınavı: Kafasına un döküp yumurta kırdılar... Osmangazi ilçesinde gelin adayının çeyizini almaya giden damat zor bir sınavdan geçti. Bir grup genç, damadın kafasına un döküp yumurta kırdı. O anlar kamerada.