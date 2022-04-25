Bursa'da cezaevi aracına saldırı düzenleyen PKK'lılar yakalandı

Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen saldırının PKK'lı failleri yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Bursa E Tipi Cezaevi'nde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında, el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmişti.

Patlamada bir memur şehit olurken, biri ağır 13 kişi de yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı failler yakalandı

Saldırının ardından Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu, saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı failler yakalandı.