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    Bursa'da cezaevi aracına saldırı düzenleyen PKK'lılar yakalandı

    Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen saldırının PKK'lı failleri yakalandı.
    • 25.04.2022 - 18:36
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 18:44
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    Bursa'da cezaevi aracına saldırı düzenleyen PKK'lılar yakalandı

    Geçtiğimiz günlerde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Bursa E Tipi Cezaevi'nde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında, el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmişti.

    Patlamada bir memur şehit olurken, biri ağır 13 kişi de yaralandı.

    Saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı failler yakalandı

    Saldırının ardından Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

    Çalışmalar sonucu, saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı failler yakalandı.

    Bursa da cezaevi aracına saldırı düzenleyen PKK lılar yakalandı #1

    Bursa da cezaevi aracına saldırı düzenleyen PKK lılar yakalandı #2


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