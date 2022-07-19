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    Bursa'da çıkan orman yangını, 1,5 saatte kontrol altına alındı

    Yalıntaş Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşarın desteğiyle kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.
    • 19.07.2022 - 15:37
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    Bursa'da çıkan orman yangını, 1,5 saatte kontrol altına alındı

    Yurt genelinde, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu senede de orman yangınlarıyla mücadele edilmeye devam ediliyor.

    Öte yandan Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yalıntaş Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

    Değirmen Yolu mevkisindeki yangına, ihbar üzerine Orman Genel Müdürlüğü Mustafakemalpaşa Orman İşletmesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Helikopter de çalışmalara katıldı

    7 arazöz ile Büyükşehir Belediyesi ve İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı 3 aracın da katıldığı yangın söndürme çalışmalarına bir helikopter de destek verdi.

    1,5 saat sonra kontrol altına alındı

    Söndürme çalışmalarına mahalleli de katılırken yangın 1,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

    Soğutma çalışmaları devam ediyor

    DHA'nın haberine göre; bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

    Bursa da çıkan orman yangını, 1,5 saatte kontrol altına alındı #1

    Bursa da çıkan orman yangını, 1,5 saatte kontrol altına alındı #2

    Bursa da çıkan orman yangını, 1,5 saatte kontrol altına alındı #3

    Bursa da çıkan orman yangını, 1,5 saatte kontrol altına alındı #4

    Bursa da çıkan orman yangını, 1,5 saatte kontrol altına alındı #5

    Bursa da çıkan orman yangını, 1,5 saatte kontrol altına alındı #6

    Bursa da çıkan orman yangını, 1,5 saatte kontrol altına alındı #7


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