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- Bursa'da çıkan yangın bir evi küle çevirdi
Bursa'da çıkan yangın bir evi küle çevirdi
Bursa'da meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 24.05.2020 - 20:56
Yangın, akşam saatlerinde Bursa'nın Nilüfer İlçesi Demirci Mahallesi Durak Sokakta bulunan Süleyman Torun'a ait iki katlı evin üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi.
YANGIN 1 SAATLİK ÇABANIN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ
Mahalle sakinlerinin bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangını söndürdü.
Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.