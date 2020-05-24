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    Bursa'da çıkan yangın bir evi küle çevirdi

    Bursa'da meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 24.05.2020 - 20:56
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    Bursa'da çıkan yangın bir evi küle çevirdi

    Yangın, akşam saatlerinde Bursa'nın Nilüfer İlçesi Demirci Mahallesi Durak Sokakta bulunan Süleyman Torun'a ait iki katlı evin üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi.

    YANGIN 1 SAATLİK ÇABANIN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

    Mahalle sakinlerinin bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangını söndürdü.

    Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

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