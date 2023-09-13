Bursa'da çöp çıkan evini temizletmek istemeyen kadın beddualar yağdırdı Komşuların kötü koku şikayetiyle gittiği 2 katlı müstakil evden kamyon dolusu çöp çıktı. Çöpe dönen evini temizletmek istemeyen Nebibe Ç., ekiplere beddua etti.

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İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çöp ev vakası yaşandı.

Vatan Sokak üzerinde 2 katlı müstakil bir evde kalan Nebibe Ç., yaşadığı evi çöplüğe çevirdi.

Yoğun koku nedeniyle komşuların şikayeti üzerine Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yetkililer eve girebilmek için mücadele verdi

Savcılık kararıyla eve gelen polis, zabıta ve temizlik ekibi 70 yaşındaki kadını ikna etmek için dakikalarca dil döktü.

Uzun süre sonra yetkililer tarafından çıkarılan yaşlı kadın, eve tekrar girmek için uzun uğraş verdi.

Ekiplere beddua etti

Fakat polis tarafından engellenen kadın, içeri giremeyeceğini anlayınca, bu kez görevini yapan memurlara ve ihbarcı komşularına arka arkaya beddua yağdırdı.

O anlar kameraya yansırken, 2 katlı evden ise kamyon kamyon çöp çıktı. Belediyeye bağlı ekiplerin temizlendiği ev daha sonra ilaçlanıp tekrar sahibine teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)