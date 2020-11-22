Bursa'da cüce çiftin yüzünü Başkan Alinur Aktaş güldürdü

Bursa'da yaklaşık iki ay önce dünya evine giren cüce çiftin çileye dönen standart mutfak tezgahı sorunu, Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüme kavuşturuldu.

Bursa'nın Demetevler Mahallesi'nde yaşayan 105 santimetre boyundaki Ahmet Karadeniz, yaklaşık 5 yıl önce internet ortamında tanıştığı 120 santimetre boyundaki Özge Karadeniz ile 2 ay önce evlendi. Çiftin boyları yüzünden mutfak dolaplarında sıkıntı yaşaması İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme getirildi.

Evin hanımı Özge Karadeniz, yemek yapmak, bulaşık yıkamak, dolapları kullanmak gibi tüm işlerini bir tabure üzerine çıkarak yapmak zorunda kalıyordu. Karadeniz çiftinin bu sorunu basına yansıyınca devreye Bursa Büyükşehir Belediyesi girdi. Başkan Alinur Aktaş'ın talimatıyla 3 gün içinde mutfak dolaplarının boylarına göre yeniden dizayn edilmesiyle Karadeniz çifti büyük mutluluk yaşadı.

BAŞKANI EVLERİNDE AĞIRLADILAR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mutfak tezgahı ve dolapları yenilenen Karadeniz çiftini evlerinde ziyaret etti.

Özge Karadeniz, kendi boyuna göre tasarlanan yeni mutfak tezgahında demlediği çayı Başkan Aktaş'a ikram ederken, Başkan Aktaş, aşkları boylarından büyük olan genç çifte mutluluklar diledi.

Özge ve Ahmet Karadeniz'e misafir olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Genç kardeşlerimiz yaklaşık iki ay önce hayata birlikte tutunmaya karar vermişler. Öncelikle onları tebrik ediyorum. Bizden mutfakla alakalı özel üretim noktasında bir talepleri olmuş. Kendi kullanımlarına uygun olarak mutfak tezgahı ve dolapları dizayn edildi. Bu duruma en çok Özge sevindi. Rahatsızlığından dolayı daha önce zorluk çekiyordu. "Her gün sizi hatırlayacağız" dedi. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onların mutluluklarına ortak olmak için ziyarete geldik. İhtiyaçları olduğunda her zaman yanlarında olacağız" diye konuştu.

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"BİZİ ÇOK MUTLU ETTİLER"

Ahmet Karadeniz de evlerindeki tek sorunlarının mutfak tezgahının boyu olduğunu, çünkü eşinin tüm işlerini tabure üzerinde yapmak zorunda kaldığını söyledi. Karadeniz, "Belediyeden aradılar, 'Başkanımız mutfak tezgahını yaptıracak' dediler. Şaşırdım, inanamadım. Geldiler, 3 günde yaptılar. Allah razı olsun. Bugün de Başkanımız ziyaret geldi. Şok olduk heyecandan" dedi. Mutluluğunu, 'Hayal mi gerçek mi hala inanamıyorum' sözleriyle anlatan Özge Karadeniz ise, "Artık bütün işlerimi hiç zorlanmadan ve keyifle yapıyorum. Dolaplarım, tezgahım artık boyuma göre oldu. Başkanımızı da evimizde ağırladık. Yeni tezgahımızda demlediğim çayı ikram ettim. Allah Başkanımızdan razı olsun" diye konuştu.