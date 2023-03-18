Bursa'da cuma hutbesinde Atatürk kavgası

Diyanet İşleri Başkanlığı, cuma hutbesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarını andı.

Yurt genelinde kılınan cuma namazında şehitlere dualara edildi.

Bursa'daki Cevizlik Ali Rıza İnak Camii'nde verilen cuma hutbesinde ise imamın Atatürk'ün adını anmadığını söyleyen bir cemaat tepki gösterdi.

"Atatürk'e sahip çıkın, vatanı kurtaran Atatürk" diyerek seslenen cemaate, imam açıklama yapmaya çalışırken ortalık karıştı.

Aykırı'nın haberine göre; imamın sözünü bölünmesinden rahatsız olanlar, cemaatin üzerine yürüdü. Provokatörlük yaptığı belirtilen şahıs, cemaat tarafından dışarı çıkarıldı.

Diyanet'in 18 Mart hutbesinde şu ifadelere yer verildi:

Yarın Çanakkale zaferimizin 108. yıl dönümünü idrak edeceğiz inşallah. Bundan bir asır önce kahraman ecdadımız, bütün dünyaya “Çanakkale Geçilmez” diye haykırdı. İslâm’ın izzet ve şerefini, Müslümanların haysiyet ve onurunu müdafaa etti. Mabetlerimize namahrem eli değdirtmedi. Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızın susturulmasına müsaade etmedi. Onlar, imanlarıyla, cesaretleriyle, fedakârlıklarıyla, Allah’ın inayet ve yardımıyla büyük bir zafer kazandılar. Bugün bize düşen Çanakkale ruhunu her daim canlı tutmak ve gelecek nesillerimize de aktarmaktır. Bu vesileyle başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimize, ebedi âleme göç eden gazilerimize Yüce Rabbimizden rahmet niyaz ediyorum. Afetlerde vefat eden kardeşlerimize ve ahirete irtihal etmiş bütün geçmişlerimize Yüce Mevla’mızdan merhamet diliyorum.