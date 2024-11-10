Bursa'da denizin altında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar

İHA
Hasret ve özlemle geçen 86 yıl...
Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'ü yad ediyor.
Bursa'da Güzelyalı Azot Dalış Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümünde Marmara Denizi'ne Güzelyalı'dan dalış yaptı.
TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK POSTERİ AÇTILAR
Denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan dalışçılar hatıra fotoğrafı çektirdi.
BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Paylaşılan fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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