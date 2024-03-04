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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İstanbul ve çevre illerde de sarsıntı hissedildi.

Bursa'da ikinci kattan atlayan bir kişi öldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem nedeniyle Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ikinci kattan atlayan kişinin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Bu akşam Çanakkale Yenice'de meydana gelen; Çanakkale yanı sıra Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun.