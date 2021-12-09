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- Bursa’da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu
Bursa’da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu
Temizlik işçisi, hayatının en şanslı anlarından birini yaşadı. Süpürge ve kovasını almaya giden şahıs, ağacın devrilmesinden kıl payı kurtuldu.
- İHA
- 09.12.2021 - 09:56
- Güncelleme : 09.12.2021 - 10:44
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde bulunan bir temizlik işçisi, kaldırımda bıraktığı süpürge ve kovasını almaya gitti.
DEVRİLEN AĞAÇTAN KIL PAYI KURTULDU
İşçi, eşyaları aldığı sırada arkasından ağaç devrildi.
Devrilen ağacı gören adam, neye uğradığını şaşırarak yoluna devam etti.
Bursa’da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu VİDEO