Euro
15.5987
0.31%
Dolar
13.7505
0.46%
Altın
790.37
0.71%
Borsa
2.032
1.39%
Bitcoin
697.457
-1.43%
BTXN Coin
44.46
-6.36%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Bursa’da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu

    Temizlik işçisi, hayatının en şanslı anlarından birini yaşadı. Süpürge ve kovasını almaya giden şahıs, ağacın devrilmesinden kıl payı kurtuldu.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 10:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde bulunan bir temizlik işçisi, kaldırımda bıraktığı süpürge ve kovasını almaya gitti.

    DEVRİLEN AĞAÇTAN KIL PAYI KURTULDU

    İşçi, eşyaları aldığı sırada arkasından ağaç devrildi.

    Devrilen ağacı gören adam, neye uğradığını şaşırarak yoluna devam etti.

    Bursa’da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu VİDEO

    Bursa’da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu #1

    Bursa’da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu #2

    Bursa’da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu #3

    Bursa’da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu #4

    Bursa’da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu #5

    Bursa’da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu #6

    Bursa’da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu #7

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir