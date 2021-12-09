Bursa’da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu

Yüzde Yüz Yatırımcı Desteği Flashkoin’de!

TBMM'de AK Partili ve CHP'li vekiller arasında yumruk yumruğa kavga

Süleyman Soylu'dan HDP'lilere: Teröristlerin gözünü oyduk, siz de hesap vereceksiniz

Yeni MTV oranları belli oldu

2022 zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı

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