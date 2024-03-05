Bursa'da dilenci operasyonu: Üzerinden çıkanlara el konuldu Polis ve zabıta iş birliği içerisinde yapılan operasyonda dilenciler tek tek yakalanarak, haklarında 977 TL idari para cezası uygulandı.

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İHA

Yurt genelin vatandaşların duygularıyla oynayan dilencilere yönelik uygulamalar sürüyor.

Uygulamanın adresi bu kez Bursa oldu.

Ekipler il genelinde dilencilik yapan şahısları yakalamak için harekete geçti.

Bursa Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin iş birliğinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Zabıta ekiplerine teslim edildiler

Sivil polisler, şehrin her noktasına giderek dilencileri birer birer yakalayarak zabıtaya teslim etti.

Paralarına el konuldu

Dilenciler, Zabıta Daire Başkanlığı'na getirilerek üzerinde çıkan para, peçete ve yara bandı gibi ürünlere el konuldu.

Para cezası uygulandı

Şahıslar hakkında 977 TL idari para cezası uyguladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Daire Başkanlığı yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)