Ulu Camii'nde ailesiyle dolaşırken nefesi kesilen minik kız, şans eseri olay yerinde olan sağlıkçının müdahalesiyle hayata döndü.

Suudi Arabistan'dan Bursa Ulu Camii'ye gelen bir aile, ziyaret sırasında korku dolu anlar yaşadı.

Ailenin 2-3 yaşlarındaki kız çocuğunun bir anda nefesi kesildi.

DİLİ BOĞAZINA KAÇTI ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Çocuğun dilinin boğazına kaçtığı öğrenilirken, ailenin panik hallerini fark eden esnaf duruma müdahale etmeye çalıştı. Minik bedeniyle kurtarılmayı bekleyen çocuğun yardımına çevrede bulunan sağlık personeli yetişti.

Çocuk, genç sağlıkçının müdahalesiyle tekrar nefes almaya başladı.

Yaşanan o anlar ise cep telefonları kameralarıyla görüntülendi.

Bursa'da dili boğazına kaçan çocuğun kurtarılma anı

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