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Bursa'da direksiyon başında epilepsi krizi geçirdi

Bursa'da direksiyon başında epilepsi krizi geçirdi Mudanya ilçesinde direksiyon başında epilepsi krizi geçiren sürücünün aracı kontrolden çıktı. Önüne gelen her şeye çarpan otomobil, bir eczaneye çarparak durabildi. O anlar çevrede panik yarattı.