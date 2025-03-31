İHA
Bursa’nın Mudanya ilçesinde, epilepsi krizi geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç önce bir balıkçı tezgahına, ardından park halindeki bir otomobile çarptı.
ÇEVREDEKİLER PANİK YAŞADI
Yol kenarındaki tabelayı deviren araç, metrelerce ilerledikten sonra bir eczaneye çarparak durabildi.
Metrelerce savrulan aracı fark eden vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Olayın ardından hemen 112 Acil Servis’e haber verildi.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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