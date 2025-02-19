Bursa'da doğum günü sürprizi hastanede bitti: 14 öğrenci zehirlendi

İHA
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir ilkokulda, doğum günü nedeniyle öğretmenlerine sürpriz yapan minik öğrenciler pasta kesti.
Sürprizi karşılıksız bırakmayan öğretmen de öğrencilerine ekler aldı.
Öğretmenlerinin ikram ettiği ekleri yiyen 14 öğrenci, bir süre sonra mide bulantısı şikayetinde bulundu.
PASTANEDEN ALINAN EKLER ZEHİRLEDİ
Öğrencilerin şikayeti üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, öğrenciler çevredeki hastanelere sevk edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatılırken, eklerin pastaneden alındığı öğrenildi.
Öte yandan, öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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