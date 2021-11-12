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    Bursa’da duyarsız sürücü, engelli adamı otobüse almadı

    Özel halk otobüsüne binmek isteyen engelli adam, şoför tarafından otobüse alınmadı. Sürücü, vatandaşlar tarafından tepki gördü.
    • İHA
    • 12.11.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 10:23
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    Bursa’da duyarsız sürücü, engelli adamı otobüse almadı

    Bursa’da tekerlekli sandalyesi ile özel halk otobüsüne binmek isteyen engelli bir vatandaş, yanındaki refakatçisiyle birlikte otobüse alınmadı.

    Sürücünün engelli kişiyi içeri almadığını gören vatandaşlar, yaşanan duruma sessiz kalmayarak otobüs şoförüyle tartıştı.

    OTOBÜSE ALMADAN YOLUNA DEVAM ETTİ

    Engelli rampasını açmayan sürücü ise yoluna devam etti.

    Çevredeki vatandaşların olay anını cep telefonuna kaydettiği görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

    Bursa’da duyarsız sürücü engelli adamı otobüse almadı ViDEO

    Bursa’da duyarsız sürücü, engelli adamı otobüse almadı #1

    Bursa’da duyarsız sürücü, engelli adamı otobüse almadı #2

    Bursa’da duyarsız sürücü, engelli adamı otobüse almadı #3

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