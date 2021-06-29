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Bursa'da eğitim uçağı bahçeye düştü
Bursa'da Cesna 172 tipi bir eğitim uçağı, havalimanına yaklaşırken, karşısındaki bir meyve bahçesine mecburi iniş yaptı. İki kişi hafif yaralanırken, uçakta maddi hasar meydana geldi.
- İHA
- 29.06.2021 - 15:51
- Güncelleme : 29.06.2021 - 16:05
Bursa'da 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Havalimanı yakınlarında Cesna 172 tipi eğitim uçağı, Çeltik Mahallesi'nde bir meyve bahçesine mecburi iniş yaptı.
2 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI
Kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında biri kadın iki kişi hafif şekilde yaralandı.
Uçağın bölgedeki yerleşim birimlerine çarpmaması büyük bir faciayı önledi.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Olay yerine ambulans, polis ve AFAD ekipleri sevk edilirken, uçakta maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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