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    Bursa'da eğitim uçağı bahçeye düştü

    Bursa'da eğitim uçağı bahçeye düştü

    Bursa'da Cesna 172 tipi bir eğitim uçağı, havalimanına yaklaşırken, karşısındaki bir meyve bahçesine mecburi iniş yaptı. İki kişi hafif yaralanırken, uçakta maddi hasar meydana geldi.
    • İHA
    • 29.06.2021 - 15:51
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 16:05
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    Bursa'da 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Havalimanı yakınlarında Cesna 172 tipi eğitim uçağı, Çeltik Mahallesi'nde bir meyve bahçesine mecburi iniş yaptı.

    2 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

    Kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında biri kadın iki kişi hafif şekilde yaralandı.

    Uçağın bölgedeki yerleşim birimlerine çarpmaması büyük bir faciayı önledi.

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Olay yerine ambulans, polis ve AFAD ekipleri sevk edilirken, uçakta maddi hasar meydana geldi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa'da eğitim uçağı bahçeye zorunlu iniş yaptı ViDEO

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    Bursa da eğitim uçağı bahçeye düştü #3

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    Bursa da eğitim uçağı bahçeye düştü #5

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