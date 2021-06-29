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Bursa'da eğitim uçağı bahçeye düştü

Bursa'da eğitim uçağı bahçeye düştü

Bursa'da Cesna 172 tipi bir eğitim uçağı, havalimanına yaklaşırken, karşısındaki bir meyve bahçesine mecburi iniş yaptı. İki kişi hafif yaralanırken, uçakta maddi hasar meydana geldi.