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- Bursa'da ekmek, yeni zamla 3 lira oldu
Bursa'da ekmek, yeni zamla 3 lira oldu
Artan maaliyetleri gerekçe gösteren Bursa Fırıncılar Odası, 2,5 lira olan 200 gram ekmeğin fiyatını 3 lira olarak güncelledi.
- Haber Merkezi
- 21.02.2022 - 15:58
Ülke genelinde fırıncılar artan maaliyetleri gerekçe göstererek ekmeğe zam talep ediyor.
Bursa Fırıncılar Odası da, artan maliyetler nedeniyle ekmeğe iki ayda ikinci kez zam istedi.
3 LİRA OLDU
Oda'nın teklifiyle 2,5 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liraya yükselmiş oldu.
BUGÜN İTİBARIYLA GÜNCEL FİYATTAN SATILACAK
Daha önce Bursa'da 2 liradan satılan 200 gram ekmek, Aralık ayında yapılan zamla 2,5 liradan satışa sunulmuştu.
Bursa'da ekmeğin güncel fiyatı, buün itibarıyla yürürlüğe girdi.