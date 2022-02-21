Bursa'da ekmek, yeni zamla 3 lira oldu

Bursa'da ekmek, yeni zamla 3 lira oldu

Artan maaliyetleri gerekçe gösteren Bursa Fırıncılar Odası, 2,5 lira olan 200 gram ekmeğin fiyatını 3 lira olarak güncelledi.

Ülke genelinde fırıncılar artan maaliyetleri gerekçe göstererek ekmeğe zam talep ediyor.

Bursa Fırıncılar Odası da, artan maliyetler nedeniyle ekmeğe iki ayda ikinci kez zam istedi.

3 LİRA OLDU

Oda'nın teklifiyle 2,5 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liraya yükselmiş oldu.

BUGÜN İTİBARIYLA GÜNCEL FİYATTAN SATILACAK

Daha önce Bursa'da 2 liradan satılan 200 gram ekmek, Aralık ayında yapılan zamla 2,5 liradan satışa sunulmuştu.

Bursa'da ekmeğin güncel fiyatı, buün itibarıyla yürürlüğe girdi.