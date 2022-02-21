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    Bursa'da ekmek, yeni zamla 3 lira oldu

    Artan maaliyetleri gerekçe gösteren Bursa Fırıncılar Odası, 2,5 lira olan 200 gram ekmeğin fiyatını 3 lira olarak güncelledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 15:58
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    Bursa'da ekmek, yeni zamla 3 lira oldu

    Ülke genelinde fırıncılar artan maaliyetleri gerekçe göstererek ekmeğe zam talep ediyor.

    Bursa Fırıncılar Odası da, artan maliyetler nedeniyle ekmeğe iki ayda ikinci kez zam istedi.

    3 LİRA OLDU

    Oda'nın teklifiyle 2,5 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liraya yükselmiş oldu.

    BUGÜN İTİBARIYLA GÜNCEL FİYATTAN SATILACAK

    Daha önce Bursa'da 2 liradan satılan 200 gram ekmek, Aralık ayında yapılan zamla 2,5 liradan satışa sunulmuştu.

    Bursa'da ekmeğin güncel fiyatı, buün itibarıyla yürürlüğe girdi.

    Bursa da ekmek, yeni zamla 3 lira oldu #1


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