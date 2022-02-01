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    Bursa’da el frenini çekmeyi unutan sürücü kamerada

    Rampa üzerine bıraktığı aracının lastiklerini kontrol etmek isteyen adam, el frenini çekmeyi unutunca zor anlar yaşadı.
    • İHA
    • 01.02.2022 - 09:24
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    Bursa’da el frenini çekmeyi unutan sürücü kamerada

    Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobilini rampa aşağı bırakan şahıs, el frenini çekmeden dışarı çıktı.

    Lastikleri kontrol etmeye başlayan şahıs, otomobilin bir anda hareketlenmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

    TUTARAK DURDURDU

    Hemen hamle yapan sürücü, aşağı doğru kayan aracı tutarak durdurabildi. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Bursa’da el frenini çekmeyi unutan sürücü kamerada #1

    Bursa’da el frenini çekmeyi unutan sürücü kamerada #2


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