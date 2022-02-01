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- Bursa’da el frenini çekmeyi unutan sürücü kamerada
Bursa’da el frenini çekmeyi unutan sürücü kamerada
Rampa üzerine bıraktığı aracının lastiklerini kontrol etmek isteyen adam, el frenini çekmeyi unutunca zor anlar yaşadı.
- İHA
- 01.02.2022 - 09:24
Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobilini rampa aşağı bırakan şahıs, el frenini çekmeden dışarı çıktı.
Lastikleri kontrol etmeye başlayan şahıs, otomobilin bir anda hareketlenmesiyle neye uğradığını şaşırdı.
TUTARAK DURDURDU
Hemen hamle yapan sürücü, aşağı doğru kayan aracı tutarak durdurabildi. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.