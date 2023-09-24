Bursa'da emekli emniyet müdürü dolandırıldı! 277 bin lira vurgun... Emekli emniyet müdürü, sosyal medyada gördüğü "kart aidatı iadesi" reklamına tıkladıktan sonra kendisini, müşterisi olduğu özel bankadan aradığını belirten dolandırıcıya, telefonuna gelen şifreleri vererek mobil bankacılık hesabını kaptırdı.

ensonhaber.com

Vatandaşları farklı vaadlerle dolandıran çeteler her geçen gün artıyor.

Farklı yöntemlerle vatandaşlara tuzak kuran dolandırıcı çeteleri binlerce vatandaşı mağdur etti.

Öte yandan dolandırıcı çetesinin hedefinde bu kez emekli emniyet müdürü vardı.

Bursa'da yaşayan emekli emniyet müdürü C.D., sosyal medyada gördüğü "kart aidatı iadesi" reklamına tıkladı.

Bunun ardından kendisini, müşterisi olduğu özel bankadan aradığını belirten dolandırıcıya, telefonuna gelen şifreleri vererek mobil bankacılık hesabını kaptırdı.

20 dakikada tüm parası çekildi

5 Eylül günü emekli emniyet müdürünün hesabından 20 dakika içerisinde ek hesap limit artışı, kredi çekimi, EFT gibi birçok işlemle toplam 277 bin 500 lira çekildi.

Dolandırıldığından şüphelenen C.D. öğle arasının bitmesini bekleyip bankaya bildirdiğinde dolandırıldığını anladı.

Şüpheli dolandırıcı yakalandı

Emekli emniyet müdürü Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Savcılık şüpheli Recep S.'yi cep telefonundan tespit etti.

Hakkında 'dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul'da olaydan 5 gün sonra 20 Eylül'de gözaltına alınan Recep S. Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Dolandırıcı, savcılık ifadesinin ardından, mahkemeye bile sevk edilmeden serbest kaldı.

Banka işlemleri şüpheli görmedi

Bu sırada C.D. Avukatı Ziya Ergün aracılığıyla özel banka ile iletişime geçti.

Ancak banka, mobil bankacılık geçmişi olmayan müşterisinin arka arkaya yaptığı büyük miktarlardaki işlemleri şüpheli göremeyerek sorumluluk kabul etmedi.

İşlemleri iptal etmeyip, para iadesi de yapmadı.

"Bu kabul edilebilir bir şey değil"

Sabah gazetesinin haberine göre, Avukat Ergün bankadan da şikayetçi olacaklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

Mağdurun olağan hayatın akışına uygun olmayan şekilde kredi başvurusu, nakit avans çekimi art arda işlemler yaparak hesaptaki paraları EFT aracılığıyla göndermesi şüpheli olarak görülmemiş. Bu kabul edilebilir bir şey değil.

"Ciddi anlamda güvenlik zafiyeti"

Telefonla yapılan bankacılık işlemlerinin dolandırıcılara davetiye çıkardığını aktaran Ergün, şunları söyledi:

Buna benzer mahkemelere ulaşan yüzlerce dosya var. Bugün bankaya gidip basit anlamda tüketici kredisi kullanmak istersek çok sayıda imza ve onay süreçlerinden geçiriliyoruz. Ancak iş telefonla yapıldığında kredi verilebiliyor.



Dolandırıcı telefonu ele geçirdikten sonra limit artışı yapabiliyor. Kredi başvurusunda bulunduğunda banka onaylıyor. Bu ciddi anlamda güvenlik zafiyetidir. Bankaların bu konuda elini taşın altına koymaları lazım.

"Dalgınlıkla tıkladım"

Dolandırılan emekli emniyet müdürü C.D. ise yaptığı açıklamada, şunlara yer verdi:

Dalgınlıkla tıkladım. Öğle saatinde aradı ve çok hızlıca işlemleri yaptırdı. Beni arayan kişi cep numarasından aramıştı. Şüphelendim ve neden cep telefonu ile aradıklarını sordum. Dolandırıcı bana, genel müdürlükte olduğunu, burada sabit hatların yanı sıra cep telefonu üzerinden de arama yaptıklarını söylemesi üzerine ikna oldum.

"Birikim amaçlı duran euroyu da bozdurmuş"

C.D., şu şekilde devam etti: