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    Bursa'da fabrika çatısında namaz kılan adam

    Kimliği belirsiz bir kişinin, 5 katlı fabrikanın çatısında namaz kıldığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 19.12.2020 - 11:32
    • Güncelleme : 19.12.2020 - 12:51
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    Bursa'da fabrika çatısında namaz kılan adam

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ağaç İşleri Mobilya Sanayi’nde bulunan 5 katlı bir fabrikada ilginç anlar yaşandı.

    Kimliği belirsiz bir kişi, fabrikanın çatısına çıkarak tehlikeye aldırış etmeden namaz kıldı.

    O ANLAR KAMERADA

    Adamın o anları ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler daha sonra sosyal medyada paylaşıldı.

    Bursa'da fabrika çatısında namaz kılan adam

    Bursa da fabrika çatısında namaz kılan adam #1

    Bursa da fabrika çatısında namaz kılan adam #2

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