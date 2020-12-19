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- Bursa'da fabrika çatısında namaz kılan adam
Bursa'da fabrika çatısında namaz kılan adam
Kimliği belirsiz bir kişinin, 5 katlı fabrikanın çatısında namaz kıldığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 19.12.2020 - 11:32
- Güncelleme : 19.12.2020 - 12:51
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ağaç İşleri Mobilya Sanayi’nde bulunan 5 katlı bir fabrikada ilginç anlar yaşandı.
Kimliği belirsiz bir kişi, fabrikanın çatısına çıkarak tehlikeye aldırış etmeden namaz kıldı.
O ANLAR KAMERADA
Adamın o anları ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler daha sonra sosyal medyada paylaşıldı.
Bursa'da fabrika çatısında namaz kılan adam