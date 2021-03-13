Bursa'da faciaya neden olan tır şoförünün ifadesi

Bursa'da faciaya neden olan tır şoförünün ifadesi

Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 8'i ağır, 20 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan tırın şoförü "Çarpmaya engel olamadım" dedi.

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde meydana gelen olayda, Faruk E. yönetimindeki tır, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

Hızla ilerleyen tır, kırmızı ışıkta bekleyen 22 araca çarpıp, altına alarak sürükledi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, birçok araç demir yığınına döndü.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu, Semih Ural ve Recep Göler yaşamını yitirdi, 20 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

"TIRIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİM"

Kazanın ardından tır şoförü Faruk E. gözaltına alındı. Kedi kumu taşıyan şoför Faruk E.'nin emniyetteki ifadesinde, "Tırın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, kornaya bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu. Tırın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım. Pişmanım.” dediği belirtildi.

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