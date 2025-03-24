Bursa’da firari uyuşturucu tacirleri takside yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece bekçileri ile trafik ekipleri koordineli denetimler gerçekleştirdi.
Devriye sırasında şüphelenilerek durdurulan ticari taksinin içinde, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
4 gram kannaboid ve 15,5 gram metamfetamin bulunan araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı.
CEZASI OLAN FİRARİLER YAKALANDI
Araçtaki A.Ö.'nün 3 yıl, F.S.'nin ise 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
DENETİMLER DEVAM EDİYOR
Daha önceki devriyelerde ise yine şüphelenilerek durdurulan şahısların kontrolünde 25 gram sentetik kannaboid ele geçirildiği bildirildi.
Gece bekçileri, denetimleri kararlılıkla sürdürüyor.
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