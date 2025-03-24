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Bursa’da firari uyuşturucu tacirleri takside yakalandı

Bursa’da firari uyuşturucu tacirleri takside yakalandı İznik ilçesinde, gece bekçileri ile trafik ekibinin mahalle ve sokaklarda yaptıkları devriye sırasında ticari takside yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Araçtaki iki kişinin aranması olduğu tespit edildi.